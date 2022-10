To ich dotyczą "daddy issues". "Psycholog spytał: jak się czujesz z tym, że tata cię nie kocha?"

Pod nieco prześmiewczym hasłem "daddy issues" kryje się więc duża liczba różnych lęków i frustracji, którą odczuwa wiele osób z doświadczeniem trudnej relacji z własnym ojcem. - Świadomość, jak ważna może być relacja z ojcem, powinna być dla nas nie pretekstem do drwin z osób z trudnościami natury psychologicznej, ale do zauważenia, że mężczyzna, jeśli zostaje ojcem, ma również obowiązki wobec swojego dziecka, nawet jeśli nie jest z jego matką. Nie sprowadza się to tylko do dawania pieniędzy - podkreśla psycholożka.