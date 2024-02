To imię otrzymało tylko osiem dziewczynek. W PRL‑u było hitem

Wybór idealnego imienia dla dziecka jest zawsze twardym orzechem do zgryzienia dla rodziców. Choć imion jest wiele, ciężko jest wybrać jedno. Postawić na tradycyjne czy oryginalne? Polskie czy zagraniczne? Decyzja nie jest łatwa, a jak się okazuje - niektóre imiona odchodzą w zapomnienie. Wśród nich Marzena, popularna w czasach PRL-u.

Jeszcze pół wieku temu było bardzo popularne, a dziś jest coraz rzadziej nadawane przez młodych rodziców. W 2021 roku imię Marzena otrzymało 11 dziewczynek. Choć liczba ta może wydawać się już naprawdę mała, niestety - jeszcze bardziej spadła. W 2022 roku imię to nadano 12 dziewczynkom, jednak w 2023 roku - zaledwie ośmiu.

Marzena to kobieta, która jest ambitna i twardo stąpająca po ziemi. Jest obdarzona wieloma talentami, które chętnie rozwija w swoim życiu. Uwielbia zdobywać nową wiedzę, ponieważ wtedy czuje, że nie stoi w miejscu. Sukces jest jej wręcz pisany.

Wewnętrznie jest jednak introwertyczna, wrażliwa i skryta. Bardzo ceni sobie spokój i intymność. Choć nie stroni całkowicie od ludzi, najchętniej spędza czas z bliskimi. Rodzina ma dla niej największą wartość. Posiada wiele zdjęć i pamiątek, które lubi mieć przy sobie. Jest również bardzo sentymentalna. Jeżeli się zaangażuje, to całą sobą.

