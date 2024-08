To imię otrzymuje niewiele dziewczynek. Jest piękne i ma wyjątkowe znaczenie

Mówi się, że kobieta o tym imieniu jest komunikatywna, otwarta na nowe wyzwania, świetnie potrafi się również przystosować do trudnych sytuacji i warunków. Przez ludzi jest postrzegana jako dusza towarzystwa, zawsze z uśmiechem na twarzy, pełna optymizmu i radości. Osoby o imieniu Dąbrówka - z racji pochodzenia imienia - są silnie związane z naturą.

