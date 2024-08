Jedno z najpopularniejszych polskich imion. Mało kto wie, co oznacza

Ponadczasowe imiona nigdy nie wyjdą z mody, co potwierdzają dane w rejestrze PESEL. Według listy opublikowanej w styczniu 2024 roku aż 404003 kobiet nosi imię Joanna. Co ono oznacza? Kiedy świętuje imieniny? Wyjaśniamy.

Joanna to damski odpowiednik imienia Jan. Pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza Jo-hanan, czyli "Jahwe jest łaskawy". W Polsce pojawiło się już w XIII wieku, jednak początkowo brzmiało ono Jenna. Dopiero w XIV wieku zmieniono je na Joanna. Najprawdopodobniej była to zasługa Joanny d’Arc, francuskiej bohaterki narodowej, świętej kościoła katolickiego.

Kobiety o imieniu Joanna są uznawane za ambitne, pracowite, sumienne i zdeterminowane. Nie boją się walczyć o swoje. To urodzone liderki, które sprawdzą się na stanowiskach kierowniczych. Mają mnóstwo pomysłów i wiedzą, jak wcielić je w życie. Są bardzo kreatywne i twórcze. Nie znoszą stagnacji. To prawdziwe innowatorki, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Ich pozytywna energia i urok osobisty porywa tłumy, a wrodzona charyzma sprawia, że cieszą się powszechnym szacunkiem.

