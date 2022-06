"To jest karygodne". Ekspertka krytykuje zachowania rodziców na wakacjach

Rozpoczął się sezon wakacyjny. Niestety już pojawiają się pierwsze tragiczne doniesienia dotyczące utonięć czy dzieci pozostawionych bez opieki na plażach czy w zamkniętych samochodach. Dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięca, nie ma wątpliwości, że takie zachowania powinny być zgłaszane do odpowiednich instytucji. - Żeby zostać rodzicem nie trzeba wykazać się dojrzałością i odpowiedzialnością. Chyba jest coraz więcej wśród nas osób, które są przeświadczone, że życie musi być ciekawe i fascynujące. I nie zawsze w takim sposobie spędzania czasu dają się zawrzeć obowiązki rodzicielskie. Każdego roku obserwuję przypadki, kiedy rodzice rozkładają kocyk na nadmorskim piasku, układają się kołami do góry, wystawiając się na słońce i mówiąc 2- czy 4-latkowi: "Tylko nie oddalaj się, masz kopać dołeczek obok kocyka mamusi czy tatusia". To jest karygodne.

