To jeszcze nie koniec problemów z kleszczami. Co zrobić, gdy ukąsi nas ten pajęczak?

Bliskie spotkanie z kleszczem raczej nie należy do sytuacji, w której chcielibyśmy się znaleźć. Niestety, wbrew temu, co uważa wiele osób, koniec lata wcale nie oznacza, że jesteśmy bezpieczni. Sezon na kleszcze trwa nadal i musimy podjąć wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec nieprzyjemnościom związanym z bliskim spotkaniem z tym pajęczakiem. Co natomiast zrobić, jeśli do takowego spotkania niestety dojdzie?