Zdradziła męża, choć bardzo go kochała. "To uratowało moje małżeństwo"

Katarzyna dokładnie wiedziała, co musiała zrobić: porozmawiać z mężem. Ale według jej relacji, niewiele to wówczas dało. Chwilę było lepiej, jej partner się starał, a później znów jak zwykle. - Nie wiedziałam już wtedy, czy to on jest kiepski, czy ja jestem nadaktywna seksualnie, a może, że robię coś źle – mówi mi Katarzyna. Kobieta tłumaczy, że prosiła, by mąż poświęcał jej więcej uwagi, proponowała pozycje, w których jest jej lepiej, ale ostatecznie w związku z liczbą przegranych prób podejmowanych, by ich życie erotyczne rozpalić na nowo, 41-latka zupełnie straciła ochotę na seks z nim, a jej głowę zaczęły nachodzić myśli o kimś innym. Była ciągle spragniona, zwracała uwagę na każdy dotyk innego mężczyzny.