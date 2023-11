To już plaga tej jesieni. Biedronki azjatyckie wdzierają się do domów

Biedronki azjatyckie pchają się do polskich domów

Problem z biedronkami azjatyckimi pojawia się co roku jesienią, ale w tym sezonie jest wyjątkowo widoczny. Chociaż biedronka azjatycka to gatunek inwazyjny i wypierający rodzime biedronki, to jednak jest to owad pożyteczny, który zjada m.in. mszyce. Owy gatunek w Azji znajduje schronienie zazwyczaj pod kamieniami i w skalnych szczelinach. Dlaczego zatem biedronki azjatyckie masowo próbują dostać się do naszych domów?