To koneserka dobrego stylu. Lidia Popiel znowu nie zawiodła

Szeroka nogawka z długą historią

Dół stylizacji to już opowieść utrzymana w ciemnej barwie. Szeroka konstrukcja nogawki "wyprasowanej na kant" ma za sobą długą historię. Odczarowana przez Marlene Dietrich i naznaczona androgynicznym stylem Annie Hall – dzisiaj znowu robi wielką karierę. Model, który wybrała Lidia Popiel, swobodnie opada na masywny i ciemny but, przez co tworzy idealną równowagę dla lekkiej i jasnej góry.