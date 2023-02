Opiekuje się umierającymi. Mówi, jak rozpoznać znaki nadchodzącej śmierci

Nazywam to przebłyskiem i porównuję do mobilizacji maratończyka przed metą. Umierający może być w pewnym momencie widocznie pobudzony i skory do nowych aktywności. Towarzyszyłam pacjentowi, u którego zaobserwowałam zaburzenia oddychania. Wiedziałam, że śmierć jest już blisko. Wtedy przyszedł do niego kuzyn. Chciał się pożegnać. Nagle pacjent otworzył oczy i powitał krewnego serdecznym uśmiechem. Usiadł na łóżku, szukał ubrań, które mógłby na siebie założyć, prosił o dodatkową porcję jedzenia. Przekonywał, że ma wystarczająco dużo energii, żeby pójść na spacer. Była to jednak chwilowa poprawa.