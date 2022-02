"To na pewno egoista i chytrus". Obalamy mity o partnerze-jedynaku

Natalia

Spotykałam się z jedynakiem. To był jedyny młodszy ode mnie chłopak (dzieliły nas dwa lata), ale jednocześnie był jak na swój wiek bardzo dojrzały. Poznaliśmy się przez internet. W życiu do głowy by mi nie przeszło, że to, że ktoś nie ma rodzeństwa, może mieć dla związku jakieś znaczenie. Robert był czuły, troskliwy, opiekuńczy, ale w pewnym momencie zauważyłam, że z rodzicami, szczególnie z matką, ma bardzo bliską relację. Trochę jak dla mnie za bliską. Jako jedynak chowany był pod kloszem, rodzice zajmowali się tylko nim. Z matką przez telefon rozmawiał średnio dwa razy dziennie, a jak gdzieś pojechaliśmy, o wszystkim jej opowiadał. Raz zepsuł mu się telefon i wpadł w szał, że jego rodzice się zdenerwują, krzyczał, że musi natychmiast do nich zadzwonić itp. Był strasznym maminsynkiem. Spotykaliśmy się przez dwa lata. Myślę, że to jednak miało spore znaczenie, że on był jedynakiem, tak więc moje doświadczenia z jedynakami nie do końca są pozytywne.