Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

To najbardziej odmładzający kolor tej jesieni. Na pewno masz go w swojej szafie

Jesień to czas, który pozwala na odrobinę szaleństwa modowego. Bordo, brąz, czy butelkowa zieleń to kolory jesieni, które każda z nas zna i uwielbia nosić o tej porze roku. Dodatkowo poza barwami można łączyć przeróżne materiały, czy tekstury ubrań, które ozdobią i dopełnią naszą stylizację. Jednak jaki odcień sprawi, że będziesz czuła się w nim świeżo i młodo?

Kolory mają znaczenie

Odpowiedni dobór kolorów to duża część sukcesu, która zagwarantuje, że będziemy dobrze wyglądać w danej stylizacji. Kolory często wybieramy na podstawie naszego wieku, typu urody, albo własnych preferencji. Nie od dziś wiadomo, że odgrywają one niesamowitą rolę, ponieważ potrafią optycznie odmłodzić, lub postarzeć. Mocno współgrają nie tylko z naszą urodą, ale także samopoczuciem, czy energią. To, w jakich barwach prezentuje się nasz ubiór będzie mocno wpływać na to jak będziemy postrzegani w otoczeniu, a także na naszą pewność siebie i aurę.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jasne odcienie ożywiają

Inwestując w swoją jesienną garderobę, weź pod uwagę kolor beżowy. To klasyka i ponadczasowość. Tak można go określić. Jest to jeden z najmodniejszych odcieni sezonu jesienno-zimowego, a dodatkowo emanuje blaskiem wśród innych barw.

Beż jest wyjątkowo uniwersalnym odcieniem, ponieważ sprawdzi się do każdego typu urody oraz w każdym wieku. Jego zaletą jest również fakt, że beżowe odcienie często występują w różnych tonacjach. Znajdziemy chłodniejsze wersje oraz cieplejsze beże, które można świetnie wystylizować i dopasować do naszego usposobienia. Najczęściej wybierane odcienie to cappucino, karmel, piaskowy, nude, czy ecru.

Beż sprawia, że wyglądamy dużo młodziej, ze względu na to, że potrafi rozpromienić naszą karnację, czy też rysy twarzy. Efekt młodszego wizerunku kryje się za odbijaniem światła poprzez jasne kolory, które rozjaśniają i dodają witalności. Co więcej, beż i jego tony kojarzą się ze schludnością, czystością i niewinnością. Dodatkowo jest na tyle wszechstronny, że możemy łączyć go z wieloma kolorami.

Będzie on świetną bazą wielu stylizacji. Sprawdzi się zarówno w towarzystwie klasycznych odcieni takich jak biel, czy czerń, ale także wraz z mocniejszymi akcentami kolorystycznymi. Wystarczy dobrać odpowiedni krój i fason do sylwetki i będzie to strzał w dziesiątkę na tę jesień!

Zobacz także Czy czerń wyszczupla? Stylistki obalają powszechny mit