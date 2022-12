To najbardziej pożądane śniegowce. W nich na pewno nie zmarzniesz

Po powyższym opisie na pewno wiecie, że chodzi o śniegowce Inuikii, szwajcarskiej marki prowadzonej przez przyjaciół. Szturmem wdarły się do świata mody mniej więcej pięć lat temu. Wtedy pisano o tym, że Inuikii detronizują buty Emu i UGG. Dziś wiemy, że na podium znajduje się miejsce dla wszystkich trzech marek, bo nie ma lepszych butów na zimę niż śniegowce! A ich wygląd? Kilka sezonów temu budził kontrowersje. Mówiono o "ugly shoes", butach, które są tak brzydkie, że aż urokliwe. Zaliczano do nich m.in. Inuikii i Emu. Obecnie grono fanek butów typu Inuikii jest tak duże, że inne marki wprowadzają do swojej oferty modele łudząco podobne, a wiele tańsze. Dziewczyny noszą te śniegowce nie tylko podczas górskich eskapad, ale i w mieście. Nie tylko do wełnianych legginsów, ale i dżinsów, a nawet sukienek.