To najlepsza forma demakijażu. Bije na głowę płyny i mleczka

Olejek do demakijażu – jak stosować?

Olejek wmasowujemy w suchą skórę twarzy, a następnie zmywany go ciepłą wodą. By w 100% pozbyć się tłustego filmu z twarzy i mieć gwarancję dobrze oczyszczonej cery, po zastosowaniu olejku do demakijażu, twarz należy umyć żelem. To zasada dwuetapowego oczyszczania twarzy.