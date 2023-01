To najlepszy sposób na soczyste kotlety. Nie potrzeba tłuczka

Wystarczy, że położycie pierś (pojedynczą lub podwójną) na desce do krojenia i pokroicie ją nożem do filetowania. Należy podzielić ją dokładnie na trzy części - choć jeżeli pierś jest chuda, wystarczy na dwie. Pokrojone mięso marynujecie tak, jak najbardziej lubicie. Obtaczacie je, panierujecie i odstawiacie do usmażenia. Kotlety będą obłędnie pyszne!