To najmodniejsze modele dżinsów na nowy sezon. Szykuje się totalna rewolucja

Wygląda na to, że 2022 będzie należał do denimu. Ten materiał zagości w każdym elemencie naszej garderoby. W najnowsze trendy wpisują się nie tylko dżinsowe spodnie, ale też kurtki, spódnice, koszule czy sukienki. Mało tego, total denim look, który znamy z przełomu wieków (pamiętacie słynne zdjęcie Britney i Justina?), w 2022 roku ponownie będzie bardzo na topie. Łączymy i miksujemy ze sobą różne kroje, odcienie dżinsu. Nosimy go w wersji oficjalnej z eleganckimi dodatkami i sportowej z bluzami i sneakersami. Nie boimy się niczego. A szczególną atencję kierujemy w stronę szerokich dżinsów.