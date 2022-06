To najseksowniejszy kształt okularów. Dodaje tajemniczości i uroku. Teraz jest na topie

W wersji wyrazistej

Obok kocich oczu w takim wydaniu, na pewno nie da się przejść obojętnie! Znaleźliśmy dla was jedną propozycję cat eye w wersji geometrycznej. To połączenie największych trendów sezonu. Druga opcja to biżuteryjne oprawki ozdobione złotymi łańcuszkami. Świetna opcja na wakacje. Mając takie okulary, nie potrzeba żadnej innej biżuterii. Z kolei trzecia propozycja to proste, ale rzucające się w oczy oprawki, które okalają soczewkę wyłącznie z góry. Dzięki temu wyraziste okulary nie obciążają twarzy, nie przytłaczają jej. W takim modelu wyjątkowo dobrze będą wyglądały kobiety z drobnymi buziami.