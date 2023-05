"To nie dyskoteka". Ekspertka ślubna radzi, czego nie wypada wkładać na wesele

Jakich kolorów lepiej unikać na weselu?

Kolory mają znaczenie. Niosą ze sobą symbolikę i przesłanie, szczególnie w tak szczególnym momencie, jak dzień ślubu. - Biel to wyjątkowy kolor, który oznacza czystość i niewinność, dlatego zarezerwowany jest dla Panny Młodej. Możemy wybrać sukienkę w odcieniach ecru. Jednak są to kolory na tyle zbliżone do bieli, że warto skonsultować ten pomysł z panną młodą przed podjęciem decyzji - mówi stylistka.