Zauważyłeś w ogródku? To nie mysz

Jak podaje portal.umk.pl, już 400 lat temu ryjówka aksamitna trafiła do książki Edwarda Topsella pt. "Historia czworonożnych bestii". Dopiero w 2022 roku biolodzy z UMK i UAM potwierdzili, że to trzeci gatunek jadowitego ssaka występujący w Polsce.

Ryjówka aksamitna to jeden z nielicznych jadowitych ssaków w Polsce. Choć waży zaledwie od 5 do 15 gramów, jej małe rozmiary wcale nie przeszkadzają jej w byciu skutecznym myśliwym. W rzeczywistości jej niewielka masa ciała jest jednym z kluczowych atutów, pozwalającym na szybkie i zwinne poruszanie się po terenie.

Mimo swojego niewielkiego rozmiaru ryjówka aksamitna jest niezwykle żarłoczna. Potrafi zjeść pokarm o masie 80–90 proc. ciężaru swojego ciała, jedząc co 2–3 godziny.

Największym atutem ryjówki aksamitnej jest jednak jej jad . To właśnie dzięki niemu może ona upolować ofiary znacznie większe od siebie. Choć głównie żywi się owadami, nie gardzi również młodymi żabami, dżdżownicami, a nawet innymi ryjówkami. Nie jest zainteresowana pokarmem roślinnym, nie szkodzi więc w uprawach.

Choć same stanowią zagrożenie, nie mają łatwo. Ryjówki często wpadają w pułapki zastawione na myszy. W Polsce podlegają częściowej ochronie.

