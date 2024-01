Występowała w TVP. Mówi o "obrzydliwym" zachowaniu nowych władz

- To jest po prostu obrzydliwe, gdzie tu moralność, humanitarne podejście? To jest nie do pomyślenia. Ja jestem pielęgniarką i wiem jaki stres mają kobiety przed porodem. Byłam przy wielu porodach i widziałam, jak kobiety przeżywają ten ostatni moment, jak się boją, martwią czy wszystko będzie dobrze, czy dziecko urodzi się zdrowe, czy poród przebiegnie prawidłowo. Zwalnianie kogoś w takim momencie, organizowanie mu takiego stresu i szoku, to jest nieludzkie. Nie rozumiem, czy oni chcą mieć kogoś na sumieniu? - dodała żona Zenka Martyniuka.