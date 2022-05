To on zaprojektował słynną suknię Marilyn Monroe. Z jego ust padły gorzkie słowa o Kim Kardashian

"Ubrania historyczne nie powinny być noszone przez nikogo, osoby publiczne ani prywatne. Choć suknia należy do prywatnej kolekcji, to dziedzictwo należy rozumieć jako należące do ludzkości, niezależnie od tego, jaka instytucja sprawuje opiekę nad majątkiem. Jako muzealnicy zdecydowanie zalecamy wszystkim muzeom unikanie wypożyczania ubrań historycznych do noszenia, ponieważ są one artefaktami kultury materialnej swoich czasów i muszą być zachowane dla przyszłych pokoleń" – czytamy.