To one miały być na miejscu Diany. Książę Karol nigdy nie miał szczęścia w miłości

Historia miłosna Karola i Diany nadal skrywa wiele tajemnic. Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy czy wypadek, był tylko niefortunnym zbiegiem okoliczności czy zaplanowaną intrygą. To, co wiemy na pewno to fakt, że para nie była szczęśliwym małżeństwem, a rozwód był dużą ulgą dla księżnej Diany.