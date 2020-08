Księżna Diana miała nawrót bulimii w noc przed ślubem. Powodem był romans księcia Karola

Księżna Diana i książę Karol byli małżeństwem dalekim od perfekcji. Dopiero w trakcie ich separacji, świat dowiedział się, z czym zmagała się księżna. Tydzień po zaręczynach Diana zachorowała na bulimię. Nawrót choroby pojawił się w noc przed ślubem. Po latach księżna mówiła, że to był znak. Ani ona, ani książę Karol nie byli pewni, co do zawarcia małżeństwa.

Księżna Diana Spencer (Getty Images)