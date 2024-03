To ostatni moment. Hortensja odwdzięczy się wielkimi pąkami

Przycinanie hortensji bukietowej. Jak to zrobić?

Co będzie ci potrzebne do przycięcia hortensji bukietowej? Jedynie ostry sekator. Pędy nie mogą być postrzępione, ponieważ wtedy są bardziej narażone na choroby. Druga ważna kwestia to, w którym miejscu należy je przycinać. W przypadku młodych krzewów to 1/3 długości. Natomiast pędy kilkuletnich hortensji można swobodnie przyciąć nawet o połowę. Głównie chodzi o to, by pozbyć się wszystkich wysuszonych, uszkodzonych lub "chorych" fragmentów rośliny.