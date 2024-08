Wąż dusiciel w Polsce. Wiadomo, gdzie jest ich najwięcej

Gniewosz plamisty może zmrozić krew w żyłach osób, które nie najlepiej radzą sobie z rozróżnianiem węży. Lasy Państwowe postanowiły opublikować "ściągę", dzięki której z większą łatwością przyjdzie nam go rozpoznać. I przestać się bać.

Ten gatunek węża z daleka do złudzenia przypomina jadowitą żmiję zygzakowatą. Wiele osób, gdy tylko go zauważy, bierze nogi za pas. Okazuje się, że... niepotrzebnie.

Jak dowiadujemy się z publikacji, są dwie teorie pochodzenia nazwy gatunkowej tego węża. Jedna z nich zakłada, że wszystko przez ciemnobrązowy pasek, biegnący od nozdrzy po bokach głowy, który nadaje stworzeniu złowrogi wygląd. Druga zaś odnosi się do zachowania gniewosza, który gdy zostanie schwytany, "staje się agresywny i intensywnie kąsa".

Jak zatem rozróżnić gniewosza od żmii? Niegroźny dla człowieka gatunek posiada inny rysunek na plecach. Żmija ma bowiem zygzak, a u gniewosza widnieje krateczka. W przeciwieństwie do żmii nie ma też pionowych źrenic. Inaczej też prezentuje się jego ciało - jest długie i smukłe. Warto zwrócić też uwagę na głowa - gniewosza jest wąska i ma charakterystyczną plamę o kształcie podkowy/motyla.

