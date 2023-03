To powracający trend. Małgorzata Socha wprost go uwielbia

Kojarzy nam się, zresztą prawidłowo, ze stylizacjami, które nosimy w nadmorskich kurortach. Swoje elementy zaczerpnął bezpośrednio od strojów marynarzy i przyjął się zarówno w modzie męskiej, jak i damskiej. Ten charakterystyczny trend ma fanki wśród wielu polskich gwiazd. Zobaczmy, jak go interpretują.

Małgorzata Socha wyjechała do Portugalii, gdzie pogoda już zdecydowanie rozpieszcza. Na spacer ulicami Lizbony wybrała białe jeansy i czarną bluzkę, na którą zarzuciła pasiasty kardigan . Poziome paski to charakterystyczny element stylu marynistycznego.

To genialne połączenie pasków i bieli uwielbia także Katarzyna Tusk. Jest mu wierna od wielu lat. Oversizowy sweter w paski i białe spodnie uzupełniła klasycznymi trampkami w tym samym kolorze. By było jeszcze bardziej nadmorsko, do swojej stylizacji dobrała dużą torbę typu koszyk.