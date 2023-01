To recepta na wypadające i przetłuszczające się włosy. Nie pomijaj tego kroku w pielęgnacji

Chyba każda z nas marzy o pięknej, bujnej fryzurze. Niestety nadmiernie wypadające włosy to zmora wielu kobiet. Coraz więcej włosów, które zostają na szczotce, i coraz cieńszy kucyk – to sygnały, które naprawdę potrafią przerazić. Jeśli do tego dochodzi jeszcze szybkie przetłuszczanie się, rozdrażnienie osiąga punkt kulminacyjny. Jak sobie z tym poradzić? Warto zacząć od włączenia do pielęgnacyjnej rutyny peelingu skóry głowy. Szampony, odżywki i maski to za mało, by rzeczywiście coś zmienić.