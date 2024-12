To tajna broń w walce z paskudnymi zaciekami. Kabina prysznicowa będzie lśnić

Choć kabiny prysznicowe we współczesnych łazienkach przybierają różne kształty, łączą je dwie wspólne cechy – wykonywane są ze szkła, które pozwala odprowadzić wodę bez zalewania całej łazienki, a utrzymanie ich w nienagannej czystości stanowi nie lada wyzwanie.

Podczas kąpieli pod prysznicem na ściankach kabiny osadzają się nie tylko kropelki wody, które mają w sobie drobiny minerałów (to z tego bierze się biały osad, zwany kamieniem), ale i ślady kosmetyków używanych w czasie zabiegów higienicznych. Efekt? Zamiast szyb lśniących czystością mamy niemały problem, z którym często nie potrafią sobie poradzić środki czyszczące nawet z najwyższej półki.

Dobry środek do kabiny prysznicowej? Zrobisz go sama!

Czym zatem czyścić kabinę prysznicową z kamienia i osadu z mydła? Wbrew pozorom wcale nie trzeba szukać drogich środków, bo rozwiązanie problemu znajdziemy w kuchennych szafkach! W domu możemy bowiem przygotować własny płyn do mycia kabin. Wystarczy wymieszać półtorej szklanki octu, dwie pompki płynu do mycia naczyń i dwie łyżeczki środka nabłyszczającego, jaki wlewa się do odpowiedniej przegródki w zmywarce. Wszystko to mieszamy i wlewamy do butelki z atomizerem.

Tak przygotowanym płynem spryskujemy obficie wnętrze kabiny prysznicowej. Następny krok to przetarcie jej energicznie gąbką. Później pozostaje poczekać i obserwować.

Ocet zawarty w tej mieszance, dzięki swoim właściwościom, zacznie dosłownie na naszych oczach wyżerać osad z mydła i kamień. Na koniec wystarczy wszystko spłukać i można się cieszyć lśniącymi szybami kabiny. Warto pamiętać o przewietrzeniu, bo zapach będzie intensywny.

Jest jeszcze drugi sposób, w którym wykorzystuje się tabletkę do zmywarki. Można albo rozpuścić ją w ciepłej wodzie i takim roztworem szorować ściany kabiny, albo rozciąć gąbkę i wsadzić do środka rozpakowaną tabletkę do zmywarki, po czym zwilżyć gąbkę ciepłą wodą i myć nią zabrudzoną kabinę.

