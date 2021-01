To wideo mrozi krew w żyłach. Malucha od śmierci dzieliły sekundy

Dziecko walczy z kocykiem

Niemowlę walczy i nie może zdjąć koca z twarzy, jego drogi oddechowe są zablokowane. Na szczęście rodzice dziecka reagują na czas. Film został opatrzony podpisem: "nie zostawiaj niczego w miejscu spania dziecka". Stał się też pretekstem do dyskusji. Jedna z pediatrów cytowana przez serwis "The Sun" ostrzegła, że nie wszystkie dzieci będą miały tyle szczęścia. Przypomniała, że w miejscu spania niemowlęcia nie powinno być żadnych zabawek, a na łóżku - zamontowanych ochraniaczy. Dodała, że najlepszy i najbezpieczniejszy jest materac i to bez luźnej pościeli. Zmniejsza to ryzyko śmierci łóżeczkowej.