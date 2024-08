To z nią miał romans Bill Clinton. Jego małżeństwo zawisło na włosku

Romans Billa Clintona z Monicą Lewinsky, 22-letnią stażystką z Białego Domu, nagłośniły amerykańskie media, a 20 godzin później śledczy dotarli do nagranych rozmów młodej kobiety ze swoją przyjaciółką. Te wydarzenia wywołały międzynarodowy skandal.

Mimo głośnego romansu Clinton pozostał prezydentem, jednak jego małżeństwo z Hillary przeżyło poważny kryzys. Ukochana początkowo broniła męża, ale później przyznała, że była wściekła i rozczarowana jego zdradą. Mimo kryzysu para zdecydowała się walczyć o swoje małżeństwo. Po zakończeniu prezydentury w 2001 roku Clintonowie przeprowadzili się do Chappaqua w stanie Nowy Jork.

Hillary Clinton nie szczędzi przytyków Donaldowi Trumpowi. Nawiązuje do afery mailingowej sprzed lat

Mimo jej sukcesów i upływu czasu temat romansu męża wciąż powracał. W swojej autobiografii z 2003 roku Hillary otwarcie odniosła się do skandalu. Przyznała, że nie była pewna, czy jej małżeństwo powinno lub może przetrwać taką zdradę. Podkreśliła, że potrzebowała czasu, aby przepracować swoje emocje. Decyzję o pozostaniu w związku określiła jako najtrudniejszą w swoim życiu. Pomimo przeciwności losu, ich małżeństwo trwa już 49 lat i wydaje się być silniejsze niż kiedykolwiek.

