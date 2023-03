Toksyczne treści w social mediach obniżają samoocenę nastolatek

Piłowanie zębów pilniczkiem do paznokci, przycinanie brwi czy obcinanie rzęs nożyczkami – to tylko kilka przykładów "porad", do których dostęp w mediach społecznościowych może mieć każda nastolatka. "Stop!" toksycznym treściom w internecie mówi marka Dove w najnowszej kampanii społecznej Detox FEEDu.

Toksyczne porady to codzienność

Promowanie szczupłej sylwetki w mediach społecznościowych coraz częściej przejawia się w pokazywaniu ekstremalnie wychudzonych ciał oraz udzielaniu porad na temat tego, w jaki sposób osiągnąć taki efekt. Często wiąże się to z namawianiem do kilkudniowych głodówek, wskazówkami, w jaki sposób oszukać organizm, by nie czuć głodu, a także – jak ukrywać te zachowania przed rodziną i otoczeniem. Marka Dove w swojej najnowszej kampanii Detox FEEDu zwraca uwagę na niebezpieczne porady, na które każdego dnia narażone są nastolatki.

"Sieciowym" sposobem na osiągnięcie idealnego ciała są także zabiegi medycyny estetycznej, jak powiększanie ust czy wstrzykiwanie botoksu. Traktowane są na równi z codziennymi rytuałami pielęgnacyjnymi. Korzystanie z nich normalizowane jest przez wielu influencerów, w tym również chirurgów plastycznych. Towarzyszący zabiegom ból oraz możliwe powikłania czy skutki uboczne są natomiast bagatelizowane – to niewielka cena, którą płacimy za idealny wygląd.

"Najłagodniejszymi" treściami wydają się porady z kategorii beauty. Jednak czy na pewno? Tutoriale pokazujące sposoby na uzyskanie idealnego wyglądu poprzez np. piłowanie zębów pilniczkiem do paznokci, przycinanie brwi czy obcinanie rzęs nożyczkami stanowią wskazówki, które mogą być szkodliwe dla młodych ludzi, niosąc za sobą nieodwracalne skutki.

Czy polskie nastolatki dostrzegają zagrożenie?

Odpowiedzi na to pytanie postanowiła poszukać marka Dove, która w ramach programu Dove Self-Esteem w 2022 roku przeprowadziła badanie na grupie ponad 400 polskich nastolatek w wieku 10 – 17 lat. Wyniki okazały się szokujące! Prawie połowa nastolatek czuje, że nie może sprostać standardom piękna, które widzi w mediach społecznościowych, co wpływa na ich poczucie własnej wartości. Pomimo deklaracji ze strony nastolatek, że mają ograniczone zaufanie do autentyczności influencerów, to jednak aż 67% dziewczynek z grupy wiekowej 10-13 lat chciałoby wyglądać jak obserwowane znane osoby. Z kolei aż 60% dziewczynek, widząc wyidealizowane zdjęcie w mediach społecznościowych, chcey zmienić coś w swoim wyglądzie. Szokujący jest fakt, że co piąta obserwująca słucha rad influencerów, mimo że źle się z tym czuje! Dodatkowo, aż co trzecia dziewczynka przyznaje, że wyidealizowany obraz piękna prezentowany w social mediach ma wpływ na jej zdrowie psychiczne, samoocenę i postrzeganie własnego ciała. Co więcej – odsetek dziewczynek, które tak twierdzą, rośnie wraz z ich wiekiem.

Kampania Dove Detox FEEDu

Marka Dove od kilku lat prowadzi program Dove Self-Esteem, którego celem jest wspieranie dziewczynek i kobiet w ich samoakceptacji oraz pokochaniu własnego ciała.

W obliczu zagrożeń związanych z toksycznymi treściami w mediach społecznościowych, Dove rozpoczyna kampanię Detox FEEDu, której celem jest zachęcenie nastolatek do pozytywnego myślenia o swoim wyglądzie oraz odkrycie i wykorzystanie pełnego potencjału, jakim dysponują. Do akcji dołączyły również influencerki, w tym Aleksandra Żebrowska, Joanna Koroniewska i Patricia Kazadi, które zachęcają, by wyczyścić swój feed z toksycznych przekazów i porad. To pierwszy krok i często jedyne wyjście, by odciąć się od niszczącego wpływu szkodliwych treści na Instagramie czy TikToku.

Sztuczne piękno rodzi prawdziwe problemy | Dove Self-Esteem

W ramach kampanii Detox FEEDu Dove edukuje i wspiera także rodziców, nauczycieli i opiekunów w ich rozmowach z nastolatkami. W tym celu powstała seria krótkich filmów, w których psychologowie opowiadają, jak możemy pomóc naszym dzieciom unikać toksycznych treści w internecie. Wśród ekspertów są Małgorzata Ohme, Szymon Niemiec i Karolina Tuchalska-Siermieńska. Wszystkie materiały dostępne są na www.detoxfeedu.pl.

Kampania Detox FEEDu powstała po to, by uświadomić rodzicom, ale także szerzej nam - dorosłym, na jak bardzo szokujące oraz niebezpieczne treści narażone są nastolatki w social mediach. Równocześnie poprzez prowadzone działania chcemy zachęcić ich do pozytywnego myślenia o swoim ciele i wyglądzie oraz koncentrowania się na swoim potencjale – mówi Joanna Orzechowska, Marketing Manager marki Dove.

Kiedy kampania odniesie sukces? Wówczas, gdy wszyscy przyjrzymy się swoim feedom i oczyścimy je z przekazów, które mają na nas niekorzystny wpływ, i sprawiają, że czujemy się źle. Im mniej osób będzie śledzić toksyczne treści, tym szybciej znikną konta, które zajmują się ich tworzeniem – dodaje Joanna Orzechowska z Dove

*Dane przedstawione w artykule pochodzą z badania przeprowadzonego przez firmę Ipsos Polska Sp. z o.o. dla Unilever Polska w ramach programu Dove Self Esteem ,,Toksyczne porady w mediach społecznościowych" Listopad 2022, n=424 dziewczynek w wieku 10-17lat..