Toksyczny seks. Te zachowania partnera w łóżku niszczą związek

W takich sytuacjach niezwykle ważna jest komunikacja. Ludzie są przecież bardzo różni i z jednej strony możemy mieć do czynienia z osobą, która powie partnerowi czy partnerce: "Jeśli chcesz seksu, to musisz mi to wprost komunikować, inaczej ja nie zauważę albo nie jest to dla mnie podniecające, gdy się czaisz. Chcę, żebyś wyrażał albo wyrażała swoje potrzeby wprost, prosto z mostu i wtedy to jest dla mnie jasna sytuacja". Tymczasem inne osoby powiedzą zupełnie na odwrót: "Jak wprost pytasz mnie o seks albo mi go proponujesz otwarcie, to dla mnie jest to nie do przyjęcia, czuję się zawstydzona i nie działa to na mnie podniecająco. Potrzebuję, żeby stworzyć nastrój, potrzebuję czułości i bliskiego kontaktu". A to oznacza ni mniej, ni więcej, że musimy znać naszego partnera lub partnerkę, a żeby ich poznać, musimy z tą osobą rozmawiać i dowiedzieć się, co jest dla niej ważne i brać pod uwagę to, co ta osoba mówi. Jeśli powtarzamy coś, czego ta osoba nie lubi i źle się z tym czuje, to trudno spodziewać się sukcesu. I jeśli na końcu nie dochodzi do zbliżenia, to najpewniej szwankuje właśnie komunikacja.