Potrzebę seksu wynikającą z nałogu Jacek zaspokajał "na boku". Nie chciał skrzywdzić żony

Pomocy często szukają partnerki i żony uzależnionych od seksu mężczyzn. Najczęściej zaczynają od internetu, bo są tu anonimowe. Aneta, z którą nawiązałam kontakt, od dawna przeczuwała, że mąż nie jest z nią szczery. Sam przyznał się do licznych zdrad i do tego, że ma problem. Poważny. – Ja zawsze będę to powtarzać: terapia, terapia i raz jeszcze terapia. Tylko to było w stanie uratować nasze małżeństwo, plus leki obniżające libido. Myślę, że bardzo ważne jest zrozumienie partnera będącego w nałogu, a nie jego potępienie. My bardzo dużo o tym rozmawialiśmy. Wiedziałam, że potrzeba dużo czasu, żeby M. się ogarnął. Miałam świadomość, że nie zawsze będzie ze mną w stu procentach szczery, ale terapia nas uratowała – mówi Aneta.