Tomasz Knapik nie żyje. Słynny lektor miał 77 lat

Tomasz Knapik nie żyje

- Kochani. Chciałem was poinformować, że dzisiaj zmarł mój tata, Tomasz Knapik. Jak część z was wie, od ponad dwóch miesięcy walczył z ciężkim kryzysem chorobowym. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że mu się uda. Niestety. Był głosem w naszych domach, naukowcem i wykładowcą Politechniki Warszawskiej. Ukochanym ojcem i dziadkiem. W przyszły czwartek skończyłby 78 lat. Odszedł we śnie, nad ranem. Dołączył do mojej mamy - napisał we wpisie w mediach społecznościowych syn lektora, Maciej Knapik.