Tomasz Komenda bał się o dziecko i narzeczoną. Miał powody

Dla ukochanej Komendy znalazło się miejsce w jednej z prywatnych klinik we Wrocławiu. Mimo stresującej sytuacji i porodu poprzez cesarskie cięcie, Anna i mały Filipek są cali i zdrowi. Teraz oboje dochodzą do siebie w domu. - Pani Ania trafiła do nas w siódmym miesiącu ciąży. Mimo komplikacji udało się doprowadzić do szczęśliwego rozwiązania. Poród przez cesarskie cięcie odbył się bez żadnych komplikacji. Filipek pięknie zaadaptował się do nowej rzeczywistości – powiedziała „Party” dr n. med. Alicja Halbersztadt, która przyjmowała poród.