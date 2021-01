W Danii to norma. Nikogo nie dziwi takie zachowanie ciężarnych kobiet

Polka mieszkająca w Danii zauważa, że Dunki spełniają się zawodowo, nawet jeśli są w zaawansowanej ciąży. Do pracy jeżdżą rowerem, który jest tam najpopularniejszym środkiem komunikacji i nikt nie patrzy na to nieprzychylnym okiem. W tym kraju to jest norma.

- Jeśli wszystko przebiega prawidłowo, to zazwyczaj pracują do około szóstego tygodnia przed terminem porodu. Większość z nich nawet jeździ na rowerze do pracy! I nikogo to nie dziwi. Jeśli jednak są jakieś problemy zdrowotne, to lekarz rodzinny wystawia zwolnienie - powiedziała Agnieszka w wywiadzie. Polka dodała też, że w Danii urlop macierzyński zaczyna się na sześć tygodni przed porodem. Można go podzielić między rodziców i zazwyczaj trwa około roku.