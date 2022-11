Tomasz Stockinger potwierdził rozstanie. "I na mnie, i na Kasię przyszła pora"

Była Stockingera przechodzi trudne chwile? "Prosiła, bym tego nie komentował"

Była partnerka Stockingera przechodzi teraz ciężkie chwile, ponieważ zmaga się z chorobą. "Na Żywo" zacytowało też anonimowego informatora z grona bliskich znajomych kobiety. "Kasia ma problemy ze zdrowiem. Poważne. Przed nią pewnie wiele wizyt w szpitalu i radykalne zmiany w życiu. Czy wierzyła, że będą przez to przechodzić razem? Pewnie tak, przecież po to właśnie ludzie podają sobie ręce, by trwać wspólnie, kiedy świat wali się na głowę. Niestety, wyszło inaczej" - czytamy w tygodniku.