Tomasz Stockinger tęskni za Agnieszką Kotulanką. "Miała wszystko"

To Tomasz Stockinger jako jeden z pierwszych dostrzegł problem, z którym zmagała się aktorka. Wiedział, że nie można go zlekceważyć, dlatego starał się wspierać serialową koleżankę. Niestety, uzależnienie okazało się silniejsze. Kiedy Agnieszka Kotulanka przestała pojawiać się na planie serialu, producenci postanowili zakończyć z nią współpracę. W 2014 roku ostatni raz pojawiła się w "Klanie". Aktorka całkowicie zniknęła z show-biznesu. Co jakiś czas pojawiały się informacje o tym, że aktorka walczy z nałogiem. Zdecydowała się na terapię, pojawiała się na spotkaniach dla osób uzależnionych. Wszystko wskazywało na to, że będzie lepiej. Niestety. Agnieszka Kotulanka zmarła nagle 20 lutego 2018 roku. Przyczyną śmierci był wylew krwi do mózgu.