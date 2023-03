TOP 15 kurtek motocyklowych. Mlynkova powraca w wielkim stylu

Kurtka motocyklowa – ramoneska

Amerykański zespół The Ramones zmienił nie tylko oblicze punk rocka, ale także mody. To im zawdzięczamy nazwę kultowej kurtki skórzanej z charakterystycznymi klapami, pagonami oraz opcjonalnym paskiem okalającym biodra. Podobnie jak braciom Schott, którzy jako pierwszy wszyli do skórzanej kurtki skośny zamek błyskawiczny.