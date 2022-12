TOP 5 prezentów dla dziecka

Prezent idealny – konsola Sony PlayStation 5

Konsola to zawsze trafiony prezent. Ucieszą się nie tylko dzieci, ale również dorośli członkowie rodziny. PlayStation 5 to może być również prezent dla wszystkich domowników. W końcu na konsoli nie trzeba grać tylko w strzelanki lub FIFA! Dostępne są także gry familijne, które sprawią Wam wiele frajdy. Konsola PS5 to bez wątpienia hit wśród prezentów. W ofercie znajduje się wiele ciekawych zestawów – także z grami i dodatkowymi kontrolerami. Co ważne, jeśli w Waszym domu wcześniej znajdowała się konsola PS4, posiadane gry będą mogły być odtworzone także na nowej generacji platformy. To spora zaleta sprzętu od Sony. W Media Expert przewidywana jest spora dostępność konsoli. Warto więc udać się na zakupy właśnie tam!