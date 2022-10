TOP 5 suszarek do ubrań

Pojemna i oszczędna suszarka do ubrań od Samsunga

Suszarka od ubrań może być bardzo oszczędna. Potwierdza to model DV90T5240AT marki Samsung. Wielkość załadunku to w tym przypadku 9 kilogramów. Jako że jest to suszarka kondensacyjna z pompą ciepła, zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej. Roczne zużycie prądu szacuje się na około 194 kilowatogodziny. Naturalnie suszarką można sterować za pomocą smartfona. Silnik inwerterowy jest bardzo trwały i cichy. Urządzenie może być zamontowane na pralce, co pozwala zaoszczędzić miejsce w łazience lub pralni. Niewielka ilość odzieży może być wysuszona w nawet 35 minut, co jest zasługą dedykowanego programu. Podświetlenie bębna ułatwia wyciąganie odzieży – już nic w nim nie zostanie!