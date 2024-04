Poszła do ginekologa. Skomentował jej okolice intymne

Tori Spelling to jedna z amerykańskich gwiazd, która zdobyła rozgłos, dzięki hitowemu serialowi "Beverly Hills, 90210". Aktorka niedawno zaczęła otwarcie mówić o kulisach swojego małżeństwa z Deanem McDermottem.

Tori złożyła pozew o rozwód, wyjaśniając powody tej decyzji m.in. we własnym podcaście "misSPELLING". Jeden z odcinków przeznaczyła natomiast na opowieść o ciążach. Okazuje się, że każda zakończyła się cesarskim cięciem. "To nie było celowe" - podkreśliła.

Lekarz prowadzący zalecił wówczas gwieździe przyjmowanie leku. Jak wyjaśnia portal TooFab, to specyfik na receptę, który przyjmują osoby cierpiące na cukrzycę typu 2. Zdarza się jednak, że jest również proponowany osobom, które mają problem z pozbyciem się nadprogramowych kilogramów.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!