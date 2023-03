Tote bag to najmodniejsza torba tej wiosny. Mamy piękne modele

Tote bag to torebka absolutnie dla każdej kobiety, jednak jej styl i walory docenią w szczególności minimalistki, które szukają uniwersalnego modelu na każdą okazję. Prosty, ponadczasowy fason świetnie prezentuje się zarówno z casualowym czy formalnym strojem, jak i w wydaniu wieczorowym, z koktajlową sukienką. Warto pamiętać, że do stylizacji glamour najlepiej pasuje mniejsza wersja tote bag, za to większe rozmiary będ idealne na co dzień i do biura.