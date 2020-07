Trądzik na dekolcie. Dlaczego się pojawia i jak go skutecznie zniwelować?

Zmiany trądzikowe na ciele w szczególności na dekolcie są dosyć powszechnym zjawiskiem, choć w większości przypadków nie oznaczają one poważniejszych problemów. Jednak zbyt częste pojawianie się trądziku na dekolcie albo innych częściach ciała powinno być lampką ostrzegawczą, że w organizmie doszło do stanów zapalnych . Jak sobie z tym radzić?

Trądzik na dekolcie – jakie są przyczyny?

Pojawiający się trądzik na dekolcie oznacza nadmierną pracę gruczołów łojowych. Zbyt duża ilość sebum zatyka pory, co w konsekwencji objawia się krostkami i innymi zmianami. Również niewłaściwa higiena, noszenie ciasnych ubrań, nadmierny stres czy reakcje alergiczne mogą być przyczynami powstawania trądziku na dekolcie . Często takie zmiany są spowodowane podłożem chorobowym, np. nieprawidłową pracą układu hormonalnego albo pokarmowego.

Trądzik na dekolcie – jak leczyć?

Trądzik na dekolcie – domowe patenty

Chcąc zapobiec kolejnym zmianom skórnym, najlepiej nosić przewiewne ubrania z naturalnych materiałów, dzięki którym pot nie będzie zalegał na skórze. Oczywiście prawidłowa higiena to podstawowy krok do zapobiegania trądzikowi na dekolcie. Delikatny peeling raz na tydzień wspomoże pielęgnację ciała. Unikaj gąbek czy myjek, ponieważ są siedliskiem bakterii. Pamiętaj, że przesuszona skóra jest bardziej skłonna do powstawania trądziku na dekolcie. Nie zapominaj o regularnym smarowaniu skóry balsamami oraz kremami natłuszczającymi.