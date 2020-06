Krem do cery naczynkowej. Czym się kierować podczas wyboru kosmetyku do pielęgnacji?

Dobry krem do cery naczynkowej skutecznie zniweluje wszelkie problemy z pajączkami czy innymi skórnymi kłopotami. Jednak, aby rzeczywiście działał, musi posiadać w swoim składzie wiele cennych substancji, które są odpowiedzialne za prawidłową pielęgnację. Krem do cery naczynkowej musi zapewniać ochronę oraz odżywienie. Co w takim razie powinien zawierać?

Podstawowym produktem do codziennej pielęgnacji problematycznej skóry jest krem do cery naczynkowej. Wystarczy zaledwie banalny wzrost temperatury, stres czy pikantna potrawa, a na twarzy pojawiają się uciążliwe pajączki. Właśnie dlatego krem do cery naczynkowej jest niezbędny do zachowania prawidłowej równowagi skóry.

Krem do cery naczynkowej – najważniejsze witaminy

Każdy uporczywy objaw skutecznie zniweluje krem do cery naczynkowej. Upewnij się, że w jego składzie nie ma kwasów owocowych, olejku miętowego, barwników ani substancji zapachowych. Najlepiej, gdy za to zawiera kompleks witamin, w szczególności witaminę C, która odpowiedzialna jest za uszczelnianie naczyń krwionośnych. Z kolei witamina K stymuluje proces krzepnięcia krwi, dzięki czemu zaczerwienienia znikną razem z zasinieniem. W kremie do cery naczynkowej powinna znajdować się także rutyna, czyli witamina PP. Wpływa ona na poprawę stanu naczyń włosowatych.

Krem do cery naczynkowej – niezbędne retinoidy

Retinoidy, czyli pochodne witaminy A, jeśli występują w niskim stężeniu, bardzo dobrze wpływają na cerę naczynkową. Ich zawartość w kremie pozwalają na pogrubienie skóry, a także oddziałują na procesy regeneracyjne, co z kolei bezpośrednio wpływa na syntezę kolagenu i opóźnienie procesu starzenia się. Krem do cery naczynkowej wzbogacony o retinoidy wyraźnie rozjaśni oraz odmłodzi cerę.

Krem do cery naczynkowej – roślinne flawonoidy

Bardzo ważnymi składnikami w kremie do cery naczynkowej są wszelkiego rodzaju flawonoidy, które pochodzą ze znanych roślin. Znajdują się głównie w rumianku, nagietku, arnice, miłorzębie japońskim, malinach czy marchewce. Flawonoidy zawarte w kremie do cery naczynkowej pobudzają krążenie, zapobiegają stanom zapalnym skóry oraz niwelują podrażnienia.

Krem do cery naczynkowej – nawilżenie to podstawa

Skuteczny krem do cery naczynkowej to taki, który zawiera w sobie także kwas hialuronowy odpowiedzialny za utrzymanie nawilżenia skóry. Dodatkowym składnikiem może być także D-pantenol, który załagodzi i ukoi delikatną cerę. Nie zapomnij także o wysokich filtrach bez względu na porę roku – w kremie ochrona powinna utrzymywać się od 20 do 50 SPF. Jeśli do tego wszystkiego twój krem do cery naczynkowej zawiera masło shea to masz idealny produkt dla siebie – w końcu stanowi ono źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych.

