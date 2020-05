Peeling do ciała. Jak zrobić domowy kosmetyk do pielęgnacji skóry?

Peeling do ciała – domowe przepisy

1. Peeling kawowy – 4 łyżki zmielonej kawy wsyp do papierowego filtra, który umieścisz w szklanym pojemniku. Zalej kawę wrzątkiem i odczekaj kwadrans, aż wszystko się zaparzy. Następnie wyjmij i odcedź płyn, aby pozostały fusy, po czym zmieszaj je ze szklanką brązowego cukru i połową szklanki oliwy z oliwek. Nakładaj peeling do ciała pod prysznicem.

2. Peeling migdałowy – drobno posiekaj albo zmiel trzy garście migdałów. Dodaj oliwę z oliwek i mieszaj do uzyskania gęstej papki. Taki peeling do ciała jest bardzo delikatny, więc sprawdzi się przy każdym rodzaju cery.

3. Peeling cukrowy – bardzo popularny rodzaj peelingu. Wsyp do miski szklankę białego cukru, po czym zalej go miodem dla uzyskania gęstej papki. Dzięki temu peelingowi do ciała skutecznie nawilżysz i ujędrnisz skórę.