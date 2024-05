Trafiła na aplikację randkową. "Doniesiono mi"

- Wszystko to, co wydarzyło się w moim życiu, bardzo doceniam. W 39. roku życia zostałam mamą , więc powiedzenie "życie zaczyna się po 40." nabiera zupełnie innego znaczenia - dodała Magdalena Boczarska.

Wiosną zaleją ulice. Buty w stylu Boczarskiej to petarda

Wiosną zaleją ulice. Buty w stylu Boczarskiej to petarda

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!