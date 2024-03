Trafiła na okładkę. Bogna Sworowska pozuje w sukience z wycięciami

Kariera Bogny Sworowskiej

Nie każdy wie, że Bogna Sworowska zaczynała swoją przygodę z modelingiem już w wieku 16 lat. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Mody Polskiej. W latach 80. wyjechała do Mediolanu i tak rozpoczęła się jej międzynarodowa kariera. Pod koniec lat 90. na stałe wróciła do Polski, gdzie zajęła się pracą w świecie mediów i public relations. Na szczęście wróciła do swojej pasji i teraz regularnie staje przed aparatem czy na wybiegu.