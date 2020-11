Tragiczny finał miesiąca miodowego. Para nowożeńców utonęła na Karaibach

To miał być ich cudowny miesiąc miodowy. Niestety wyjazd na Karaiby skończył się tragicznie dla adwokata Muhammada Malika oraz lekarki Noor Shah. - To tragedia o innym wymiarze, kiedy trzeba złożyć dwoje dzieci we wspólnej mogile - powiedział ojciec pana młodego w rozmowie z mediami.

Małżeństwo utonęło podczas podróży poślubnej (Facebook.com)