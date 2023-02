Tragiczny wypadek w Krakowie. Nie żyje student

W jednym z budynków AGH w Krakowie doszło we wtorek rano do tragicznego wypadku. Nie żyje młody mężczyzna. - Nie udało się go uratować. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci i prokurator - powiedział "Gazecie Krakowskiej" Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.